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Giriş Tarihi: 9.2.2023 12:22

AB'nin şimdiye kadarki en büyük kurtarma operasyonu

Avrupa Birliği’nin Türkiye ve Suriye’nin kuzeybatısında Sivil Koruma Mekanizması aracılığıyla şimdiye kadar ki en büyük arama-kurtarma operasyonunu yürüttüğü belirtildi. Yoğunluk Türkiye’de olmak üzere 20 Avrupa Birliği ülkesinden 1.485 kurtarıcının, 100 arama-kurtarma köpeğiyle sahada olduğu vurgulandı.

DHA
AB’nin şimdiye kadarki en büyük kurtarma operasyonu

AB Komisyonu'nundan dün yapılan açıklamada 6 Şubat'ta meydana gelen iki büyük depremin ardından Sivil Koruma Mekanizmasının aktif hale getirildiğini ve bu mekanizma aracılığıyla AB'nin şimdiye kadarki en büyük arama-kurtarma operasyonunun yürütüldüğünün altını çizdi. AB'nin 'ek olarak' insani yardım hazırlığında olduğu ayrıca belirtilerek şimdiye kadar gönderilen ekip ve insani yardımın yanı sıra Almanya, Litvanya ve Slovenya battaniye, çadır ve ısıtıcı sağlayacağı kaydedildi.

AB Komisyonu'na bağlı Sivil Koruma ve İnsani Yardım kurumu ise Türkiye'deki bölgelerde AB yardım çalışmalarının haritası paylaşarak Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya, Gaziantep, Adana ve Hatay'da AB ekiplerinin koordinasyon merkezlerinin olduğu kaydetti. Yoğunluk Türkiye'de olmak üzere dün itibariyle 20 Avrupa Birliği ülkesinden 1.485 kurtarıcının, 100 arama-kurtarma köpeğiyle sahada olduğu vurgulandı.

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AB'nin şimdiye kadarki en büyük kurtarma operasyonu
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