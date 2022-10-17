AB’nin sömürgeciliği hortladı

Avrupa Birliği'nin (AB) Dışişleri Bakanı konumundaki Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Avrupa'nın sömürgeci zihniyetini yankılayarak AB ile çevresi arasında tartışmalı bir bahçecangıl kıyaslaması yaptı. Yeni nesil Avrupalı diplomatları yetiştirmek için tasarlanmış bir pilot üniversite programının açılışında konuşan Borrell, AB'nin 'insanlığın bildiği en iyi siyasi özgürlük, ekonomik refah ve sosyal uyum bileşimine sahip bir bahçe' olduğunu iddia ederek 'dışarıdaki balta girmemiş ormandan (cangıl) korunması gerektiğini' savundu. Perşembe günü Bruges'deki Avrupa Koleji'nde bir grup öğrenciye hitap eden AB'nin bir numaralı diplomatı, "Dünyanın geri kalanı için tam olarak bir bahçe diyemeyiz. Dünyanın geri kalanının çoğu bir cangıldır ve cangıl bahçeyi istila edebilir. Bahçıvanlar bu meseleyle ilgilenmeli, ama duvar örerek bahçeyi koruyamazlar" diye konuştu. Borrell, "Bahçıvanlar cangıla gitmek zorunda. Aksi takdirde dünyanın geri kalanı bizi istila edecek" dedi.