Abu Dabi Veliaht Prensi Nahyan, Türkiye’ye geliyor

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed el Nahyan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine, yarın Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak. Ankara'da yapılacak görüşmelerde; Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak. Görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulması da öngörülüyor.