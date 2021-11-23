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Giriş Tarihi: 23.11.2021 11:33 Son Güncelleme: 23.11.2021 11:40

Abu Dabi Veliaht Prensi Nahyan, Türkiye'ye geliyor

DHA
Abu Dabi Veliaht Prensi Nahyan, Türkiye’ye geliyor

Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed el Nahyan, Başkan Erdoğan'ın daveti üzerine yarın Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek...

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed el Nahyan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine, yarın Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak. Ankara'da yapılacak görüşmelerde; Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak. Görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulması da öngörülüyor.

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Abu Dabi Veliaht Prensi Nahyan, Türkiye'ye geliyor
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