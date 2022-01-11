Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Aç porsuk yiyecek ararken hazine buldu
Giriş Tarihi: 12.1.2022

Aç porsuk yiyecek ararken hazine buldu

Aç porsuk yiyecek ararken hazine buldu
İSPANYA'NIN kuzeyindeki bir mağarada Roma İmparatorluğu'ndan kalma 209 sikkeden oluşan bir hazine bulundu. Araştırmacıların "olağanüstü bir keşif" diye nitelediği hazinenin umutsuzca yiyecek arayan bir porsuk tarafından gün yüzüne çıkarıldığı düşünülüyor. MS 3 ila 5. yüzyıllar arasına tarihlenen sikkeler, bir porsuk yuvasından sadece birkaç metre ötede tespit edildi. Kısa süre önce bölgede yoğun kar yağdığını vurgulayan araştırmacılara göre, porsuk yiyecek arama faaliyetlerine hız vermiş, solucan bulma umuduyla yuvasının yakınındaki çatlakları kazmıştı. Arkeolog Alfonso Peraza, hayvanın muhtemelen solucan ararken İstanbul ve Selanik gibi farklı bölgelerde üretilen bu Roma sikkelerini bulduğunu söyledi. DIŞ HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Aç porsuk yiyecek ararken hazine buldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA