Açıklamalar peş peşe geldi! Türkiye ile anlaşmaya bağlıyız

İspanya'da gerçekleştirilen NATO Liderler Zirvesi'ndeki tarihi anlaşmanın yankıları sürüyor. Türkiye, terör örgütlerine desteklerini kesmeleri karşılığında İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine yönelik vetosunu şartlı olarak kaldırmıştı. Bu anlaşma mutabakatına uyacaklarına dair iki ülkeden de ardı ardına açıklamalar gelmeye devam ediyor. İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, SVD gazetesine yaptığı açıklamada, "Türkiye ile yapılan anlaşmanın yüzde yüz arkasındayız" dedi. Andersson, daha önce Türkiye'nin iade taleplerinin bulunduğuna dikkat çekti ve "Türkiye daha önce iade taleplerinde bulundu, biz de bunlarla ilgilendik. Bazen sınır dışı ettiğimiz olmuştur, çoğu zaman da olmamıştır. Anlaşmanın yüzde yüz arkasındayız" ifadesini kullandı.