Adnan Oktar’dan kaçan kadınlardan skandal itiraflar! İngiliz basınına konuştular

Suç örgütünün "aslanlar" olarak bilinen erkek üyeleri de, örgüt içindeki görevlerinden bahsetti. Aslanların, daha fazla kadını gruba çekmekle görevli olduklarını aktaran Şahin, lüks kıyafetler ve dış görünüşüne özen göstererek Oktar tarafından yem olarak kullanıldığını belirtti.

Oktar'ın sık sık kendisine ve diğer erkek üyelere, alışveriş merkezlerinde ve kafelerdeki kadınlarla nasıl sohbet edeceğini ve onlara bir mankenlik ajansı için nasıl teklif götürülmesi gerektiğini anlattığını aktaran Şahin, bu düzene 'turnike sistemi' adı verildiğini ve yıllar içinde sayısız kadını bu şekilde tarikata getirdiğini belirtti.