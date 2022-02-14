Adnan Oktar’dan kaçan kadınlardan skandal itiraflar! İngiliz basınına konuştular

Yapılan operasyonlar sonrası çökertilen Adnan Oktar Suç Örgütü'nün "kedicikler" olarak bilinen kadın ve "aslanlar" olarak bilinen erkek üyelerini, İngiliz basınına verdikleri röportajla gündeme oturdu. Suç örgütünün elebaşı Adnan Oktar, silahlı suç örgütü kurma ve yönetme", "cinsel suçlar", "FETÖ'ye yardım", "siyasal veya askeri casusluk" gibi birçok suçtan bin 75 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.
ESKİ KEDİCİKLER KONUŞTU
2018 yılında yapılan operasyonda Adnan Oktar'ın grubuna yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul ve diğer şehirlerdeki mülklerine polis baskınları yapılmış ve örgütle bağlantılı olan 171 kişi tutuklanmıştı.
Örgüt içinde yaşanan cinsel istismar skandalları sık sık basına konu olurken, eski örgüt üyeleri, İngiliz basınına konuştu.
The Times: TV vaizi ve onun taciz kültü haberi
İngiliz The Times'tan Louise Callaghan'ın "TV vaizi ve onun taciz kültü" başlıklı haberinde "Türk televizyon yazarı Adnan Oktar, bazı kadın müritlerine işkence ve cinsel istismar da dahil olmak üzere suçlardan bin 75 yıl hapis cezasına çarptırıldı" ifadeleri kullanıldı.
Gazeteye konuşan eski örgüt üyelerinin demeçleri ise büyük yankı uyandırdı. Örgüt içinde yaşadığı dehşeti ve tacizi anlatan kediciklerinden biri olan Seda Işıldar, örgüte 16 yaşındayken katıldı. 20 yaşındayken, genel anestezi almadan burun estetiği ameliyatı olmaya zorlandığını aktaran Işıldar, örgüt içinde sayısız kere istismara uğradığını söyledi. Adnan Oktar'ın 30'lu yaşlarındayken kendisini nikah kıymaya zorladığını belirten eski "kedicik", Oktar'dan Kanada'ya kaçarak kurtulduğunu aktardı.
Oktar'ın diğer mağdurlarından olan kedicik Ceylan Özgül de, İngiliz gazeteye konuşanlardan oldu.
"ANESTEZİ VERMEDEN BURUN AMELİYATI YAPTILAR"
Oktar'ın suç örgütüne 2006 yılında, 24 yaşındayken katıldığını belirten Ceylan Özgül, örgüt üyelerinini beraber yaşadığı evi devasa bir hapishaneye benzetti. Tıpkı Işıldar gibi, kendisinin de hiçbir tıbbi müdahale ve anestezi olmaksızın burun ameliyatı olmaya zorlandığını açıklayan Özgül, dehşet veren olayı detaylarıyla anlattı.
Korkunç ameliyatı "Burnuma vurulan çekici hala hatırlıyorum. Çekiç ve keskiyi burnuma kaç kez vurduklarını sayıyordum" ifadeleriyle anlatan Özgül, örgüte katılma sürecini de paylaştı.
"HER HAREKETİMİZİ İZLEDİLER"
Oktar'la tanıştığında küçük olduğunu ve onunla konuşmaktan keyif aldığını belirten Özgül, örgütün uluslararası itibarının artmasına yardımcı olduğunu söyledi. Adnan Oktar Suç Örgütü bağlantısı sayesinde University College London dahil olmak çeşitli kuruluşlarda konferanslar düzenlediğini aktaran Özgül, örgüt üyesi olduğu yıllar boyunca her hareketini izlendiğini söyledi.
Suç örgütünün "aslanlar" olarak bilinen erkek üyeleri de, örgüt içindeki görevlerinden bahsetti. Aslanların, daha fazla kadını gruba çekmekle görevli olduklarını aktaran Şahin, lüks kıyafetler ve dış görünüşüne özen göstererek Oktar tarafından yem olarak kullanıldığını belirtti.
Oktar'ın sık sık kendisine ve diğer erkek üyelere, alışveriş merkezlerinde ve kafelerdeki kadınlarla nasıl sohbet edeceğini ve onlara bir mankenlik ajansı için nasıl teklif götürülmesi gerektiğini anlattığını aktaran Şahin, bu düzene 'turnike sistemi' adı verildiğini ve yıllar içinde sayısız kadını bu şekilde tarikata getirdiğini belirtti.