AEDES’te korkutan uyarı: En ölümcül hastalıkları bulaştırıyor: Ciddi salgınla karşılaşabiliriz





'YAZIN POPÜLASYON SEVİYELERİNİ ARTIRIYOR'

Türkiye'de ilk kaydı 2011 yılında oluşturulan 'aedes' türü sivrisinekle ilgili çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Doç. Dr. Akıner, şunları söyledi:

"Bu hayvan özellikle hava sıcaklıklarının arttığı yaz aylarında uygun alanlarda popülasyon seviyelerini artırmaya başlıyor. Hayvanın tercih ettiği alanlar özellikle insan yapımı yapay kaplar ve bahçelerimiz. Çünkü normal bildiğimiz diğer sivrisineklerin aksine bu hayvan sizin elinize alıp içtiğiniz bir ayran kabını ya da pet şişeyi doğaya bırakmanız neticesinde içinin su dolmasıyla birlikte onun içerisine yumurta bırakabiliyor. Normal bildiğimiz sivrisinekler ise göl, akarsu, bataklık gibi alanlarda bulunabilirken, bu alanlarda bu türü bulmamız mümkün değil. Evimizde çiçek yetiştirdiğimiz saksıların dibindeki su içine bile yumurta bıraktığını bildiğimiz için insanlar özellikle bu yaz döneminde bahçeye çıkıp rahat bir nefes almak isterken, bir anda bu sivrisineklerin saldırısına uğruyor. Normal davranışları neticesinde kan emme isteğiyle birlikte de insanlara karşı yoğun bir şekilde saldırı olduğu için daha fazla alerjik reaksiyonlar gelişebiliyor. Türkiye'de hangi bölgede yayılıyorlar, nerelere kadar ulaşmış durumda ve hala nerelere kadar gidebilir bunun araştırmalarına devam ediyoruz."