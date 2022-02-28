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Giriş Tarihi: 28.2.2022 05:13

Aeroflot, tüm Avrupa'ya uçuşların durdurulduğunu açıkladı

İHA
Aeroflot, tüm Avrupa’ya uçuşların durdurulduğunu açıkladı

Rusya'nın havayolu şirketi Aeroflot, bugünden itibaren tüm Avrupa'ya uçuşların durdurulduğunu açıkladı. Öte yandan, 27 Şubat'ta 27 AB ülkesinin Dışişleri Bakanları, topluluğun Rus uçakları için hava sahasının tamamen kapatılmasını onaylamıştı.

Rusya'nın Ukrayna saldırılarının ardından birçok ülke Rusya'ya karşı hava sahasını kapatırken, Rusya'nın havayolu şirketi Aeroflot, bu gerekçeyle tüm Avrupa'ya uçuşların durdurulduğunu açıkladı.

UÇUŞLAR ASKIYA ALINDI

Şirketin internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, "Avrupa makamları tarafından uygulanan hava sahası kısıtlamaları nedeniyle, Aeroflot Avrupa rota ağındaki uçuşlarını 28 Şubat 2022'den bir sonraki duyuruya kadar askıya almıştır" denildi.

27 AB ÜLKESİ HAVA SAHASINI RUS UÇAKLARINA KAPATMIŞTI

Öte yandan İngiltere, hava sahasını Rus uçaklarına kapatan ilk ülke olmuş, 27 Şubat'ta ise 27 AB ülkesinin Dışişleri Bakanları, topluluğun Rus uçakları için hava sahasının tamamen kapatılmasını onaylamıştı.

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Aeroflot, tüm Avrupa'ya uçuşların durdurulduğunu açıkladı
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