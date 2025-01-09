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Giriş Tarihi: 10.1.2025

AFAD’dan Gazze’ye gıda yardımı

AFAD’dan Gazze’ye gıda yardımı
İsrail saldırıları ve ablukası altında zor şartlar altında yaşayan Gazzeliler, gıda sıkıntısı devam ediyor. Türkiye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İsrail saldırıları nedeniyle gıda krizinin yaşandığı Gazze'de Filistinlilere un dağıttı. Dağıtımlardan yararlanmak isteyen çok sayıda Filistinli, Gazze'nin orta kesiminde yer alan Nuseyrat Mülteci Kampı'ndaki Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) dağıtım merkezinde yoğunluk oluşturdu.
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AFAD’dan Gazze’ye gıda yardımı
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