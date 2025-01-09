AFAD’dan Gazze’ye gıda yardımı

İsrailsaldırıları ve ablukası altında zor şartlar altında yaşayan Gazzeliler, gıda sıkıntısı devam ediyor. Türkiye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İsrail saldırıları nedeniyle gıda krizinin yaşandığı Gazze'de Filistinlilere un dağıttı. Dağıtımlardan yararlanmak isteyen çok sayıda Filistinli, Gazze'nin orta kesiminde yer alan Nuseyrat Mülteci Kampı'ndaki Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) dağıtım merkezinde yoğunluk oluşturdu.