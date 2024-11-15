AfD’den Türkleri şaşırtan sözler

Aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi'nin (AfD) eşbaşkanı Tino Chrupalla, "Türk kökenli Almanlar, ülkemizin önemli bir parçası" dedi. Sözleriyle şaşırtan Chrupalla, "Bu insanlar, topraklarımızda kök saldılar. Refahımıza katkıda bulunuyorlar ve siyasi konularda duyarlılar. Biz, onların çıkarlarını savunuyoruz. Çünkü onlar da iyi ülke ve ekonomi koşullarından, güvenli sınırlardan ve barışçıl dış ticaretten fayda sağlamaktadır" diye konuştu. Chrupalla, "Partimizin açıklamaları, diğer partilerin seçmen kazanma stratejilerinden farklılık gösteriyor" dese de sözleri seçim öncesi Türklerin oyunu alma stratejisi olarak algılandı.