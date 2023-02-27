Afet bölgesini gezen üst düzey BM yetkilisi Beasley’in deprem tarifi: Kıyamet

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından hızla yaralarını sararken afet bölgesini ziyaret eden yabancı üst düzey isimler depremin büyüklüğü ve yarattığı yıkım karşısında hayrete düşüyor. Ardı ardına yaşanan şiddetli depremlerden en çok etkilenen kentlerden olan Hatay'ı ziyaret eden Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) İcra Direktörü David Beasley, gördüklerini tarif etmekte zorlandı. Merkezi Roma'da bulunan WFP'den yapılan yazılı açıklamada, Beasley'nin Hatay'a yaptığı ziyareti tamamladığı belirtildi. Açıklamada görüşlerine yer verilen Beasley, "Bugün gördüklerimi tarif etmemin tek bir yolu var: Kıyamet. Tüm mahalleler dümdüz olmuş, evler yıkılmış, okullar ve dükkanlar kapalı, hayatlar parçalanmış. Buradaki yıkımın ölçeği gerçekten anlaşılmaz boyutta. Dünya, buradaki insanları desteklemek için ivedilikle seferber olurken, bu depremin etkisi aylarca, yıllarca hissedilecek" yorumunu yaptı. Beasley'nin ayrıca Boynuyoğun kampını da ziyaret ettiği aktarıldı.Ülkemizi sarsan depremler sonrası dünyanın dört bir yanından arama kurtarma ekipleri yardıma koştu. Çalışmalara destek vermek amacıyla 7 Şubat'ta Türkiye'ye ulaşan 150 kişilik Meksika arama kurtarma ekibinin lideri Victor Castillo Barrera yaşadıklarını anlattı. Barrera, "Türkiye'de gördüğümüz böyle bir depremi başka hiçbir yerde görmedik. Şehirlerde hasar çok büyük, Hatay kentinin büyük oranda yıkıldığını gördük, bunun benzerine ilk defa tanık olduk" dedi. AFAD ile işbirliği içerisinde görevlerini yaptıklarını dile getiren Barrera, "Şehrin depremden sonra ne hale geldiğini ne kadar anlatsam da tam ifade etmek mümkün değil, ancak orada yaşayan bilir" ifadelerini kullandı.