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Giriş Tarihi: 16.10.2023

Afganistan bu kez 6.3 ve 5.4’le sarsıldı

Afganistan bu kez 6.3 ve 5.4’le sarsıldı
Afganıstan'da 7 Ekim'deki şiddetli depremlerin ardından Herat vilayeti 6.3 ve 5.4 büyüklüğündeki iki depremle yeniden sarsıldı. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), 6,3 büyüklüğündeki ilk depremin merkez üssünün Herat'ın kuzeybatısında olduğunu açıkladı. USGS, ilk depremden yaklaşık 20 dakika sonra da Herat'ın 27 kilometre kuzeyinde 5.4 büyüklüğünde başka bir sarsıntı daha olduğunu duyurdu. Depremlerin ardından henüz herhangi can veya mal kaybı bildirilmedi. 7 Ekim'de Herat'da meydana gelen 6.3 ve 5.5 büyüklüğündeki depremlerde ise yaklaşık 2 bin 500 kişi yaşamını yitirmişti.
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Afganistan bu kez 6.3 ve 5.4’le sarsıldı
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