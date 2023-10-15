Afganistan bu kez 6.3 ve 5.4’le sarsıldı

Afganıstan'da 7 Ekim'deki şiddetli depremlerin ardından Herat vilayeti 6.3 ve 5.4 büyüklüğündeki iki depremle yeniden sarsıldı. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), 6,3 büyüklüğündeki ilk depremin merkez üssünün Herat'ın kuzeybatısında olduğunu açıkladı. USGS, ilk depremden yaklaşık 20 dakika sonra da Herat'ın 27 kilometre kuzeyinde 5.4 büyüklüğünde başka bir sarsıntı daha olduğunu duyurdu. Depremlerin ardından henüz herhangi can veya mal kaybı bildirilmedi. 7 Ekim'de Herat'da meydana gelen 6.3 ve 5.5 büyüklüğündeki depremlerde ise yaklaşık 2 bin 500 kişi yaşamını yitirmişti.