Afganistan Dışişleri Bakanı Vekili Antalya Diplomasi Forumu’nda açıklamalarda bulundu

Açılış töreninde basın mensuplarına konuşan Muttaki, "Antalya diplomasi forumunda çeşitli kurum ve kuruluşlardan birçok üst düzey yetkili ile bir araya geldik. Afganistan olarak 40 yıl süren bir savaştan çıktık ve topraklarımızda şu an barış ve istikrar hüküm sürüyor. Ancak maalesef şu an için ağır yaptırımlarla karşı karşıyayız. Ancak ilerleme kaydediyoruz ve hakkımız olan resmi tanınmaya doğru ilerliyoruz. Ve yakın gelecekte Afganistan, ekonomik refahın da içinde olduğu bir bağlantı merkezi olacak." ifadelerini kullandı.