Afganistan Dışişleri Bakanı Vekili Antalya Diplomasi Forumu’nda açıklamalarda bulundu

Dünyanın dört bir yanından hükümet başkanları be üst düzey yetkililerin bir araya geldiği Antalya Diplomasi Forumu (ADF), bugün başladı. Bu yılki temanın "Diplomasiyi Yeniden Kurgulamak" olduğu forumun açılış töreni gerçekleşirken, 17 devlet ve hükümet başkanı, 80 bakan, 39 uluslararası örgüt temsilcisi olmak üzere 75 ülkeden katılımcının yer aldığı forumda birçok üst düzey isimden açıklamalar geldi.
Dünya gündeminin sıcak başlıklarının ele alınacağı forumda Afganistan Taliban geçici hükümetinin Dışişleri Bakanı Vekili Emirhan Muttaki de açıklamalarda bulundu.
Açılış töreninde basın mensuplarına konuşan Muttaki, "Antalya diplomasi forumunda çeşitli kurum ve kuruluşlardan birçok üst düzey yetkili ile bir araya geldik. Afganistan olarak 40 yıl süren bir savaştan çıktık ve topraklarımızda şu an barış ve istikrar hüküm sürüyor. Ancak maalesef şu an için ağır yaptırımlarla karşı karşıyayız. Ancak ilerleme kaydediyoruz ve hakkımız olan resmi tanınmaya doğru ilerliyoruz. Ve yakın gelecekte Afganistan, ekonomik refahın da içinde olduğu bir bağlantı merkezi olacak." ifadelerini kullandı.
Açılıştaki konuşmalar Türkçe, İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Rusça ve Arapça olmak üzere 6 dile tercüme edildi.
200'ü yabancı 585 gazetecinin takip ettiği ADF paneller, oturumlar ve ikili görüşmelerle 3 gün sürecek.