Afganistan: Güvenlik ve Ekonomik Kalkınma" konferansı Özbekistan'da başladı

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te "Afganistan: Güvenlik ve Ekonomik Kalkınma" başlıklı uluslararası konferans başladı. Özbekistan Dışişleri Bakan Vekili Vladimir Narov'un ev sahipliğinde yapılan konferansta Avrupa Birliği, İngiltere, İran, İtalya, İspanya, Kazakistan, Katar, Kırgızistan, Tacikistan, Çin, Norveç, Pakistan, Rusya, ABD, Japonya, Türkiye'nin Afganistan özel temsilcileri, Birleşmiş Milletler, İslam İşbirliği Teşkilatı, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ve uluslararası finans kuruluşlarının temsilcilerinin yanı sıra Afganistan'daki geçici Taliban hükümeti Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki başkanlığındaki hükümet heyeti yer alıyor. Konferansa Türkiye'yi temsilen Dışişleri Bakanlığı Güney Asya Genel Müdür Yardımcısı Ufuk Gezer katıldı.

Konferansın açılışında konuşan Narov, Afganistan'daki Taliban hükümetinin yapması gerekenleri sıralayarak, geçici hükümet tarafından geniş temsile dayalı kapsayıcı hükümetin kurulması, kadın hakları ve azınlıklar dahil tüm Afganların okula gitmelerinin sağlanması da dahil uluslararası toplumun temel taleplerinin acilen yerine getirilmesi gerektiğini ve bunun tüm Afgan halkı için barışçıl geleceğin garantisi olduğunu belirtti.

"TEHDİT OLUŞTURMAMALIDIR"

Özbekistan'ın Afganistan'ın barışçıl, bağımsız ve müreffeh bir ülke olarak gelişmesinden yana olduğunu kaydeden Narov, "Afganistan toprakları artık bölge ülkeleri ve tüm uluslararası toplum için tehdit oluşturmamalıdır." dedi.

Termiz-Mazari Sharif demir yolu, Kabil-Peşaver ve Surkhan-Puli Humri elektrik nakil hattı inşaatı dahil Afganistan'daki altyapı projelerinin uygulanması konusunda Afgan tarafıyla ortak çabalara devam edilmesinin önemini vurgulayan Narov, "Bu projelerin uygulanmasının Afganistan'ı sadece Orta ve Güney Asya arasında köprü haline getirmekle kalmayıp, aynı zamanda genel bölgesel iş birliği sürecinin daha da gelişmesine ve Afgan halkının refahına katkıda bulunacağına inanıyoruz." diye konuştu.

Narov, ayrıca Afganistan'ın yurt dışındaki mali varlıklarına yönelik kısıtlamaların kaldırılmasının önemine dikkati çekerek, "Afganistan'ın yurt dışındaki mali varlıklarına yönelik kısıtlamaların kaldırılması Afgan ekonomisinin yeniden canlandırılmasında, önemli altyapı projelerinin hayata geçirilmesinde ve ülke halkının karşı karşıya olduğu sosyal sorunların çözülmesinde ana faktörlerden biridir." ifadesini kullandı.

EKONOMİYİ CANLANDIRMAYA VURGU

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev de konferansın açılışında okunan mesajında, mevcut Afganistan hükümetini, terörizmin her türlüsünü önlemeye ve tüm uluslararası terör örgütleriyle bağları kesmek için güçlü irade göstermeye çağırdı.

Mirziyoyev mesajında terörle mücadelenin geçici Taliban hükümetine olan güvenin güçlendirilmesine katkıda bulunacağını kaydederek, bunun komşu ülkeler ve uluslararası toplumla dostluk, yakın komşuluk ve karşılıklı yarara dayalı iş birliği ortamında Afganistan'ın sürdürülebilir kalkınması için umut oluşturacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Mirziyoyev mesajında "Afgan topraklarında kalıcı barışın tesisi için önemli koşul olarak görülen Afganistan ekonomisini canlandırma görevi ortak önceliğimiz olmalıdır. Bu, ülkenin bölgeler arası ekonomik süreçlere entegrasyonunu, altyapı ve sosyal açıdan önemli projelerin hayata geçirilmesini içeriyor." ifadesine yer verdi.