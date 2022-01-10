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Giriş Tarihi: 10.1.2022 14:03 Son Güncelleme: 10.1.2022 14:04

'Afganistan için Barış ve İnsani Yardım Konferansı' Washington’da başlıyor

’Afganistan için Barış ve İnsani Yardım Konferansı’ Washington’da başlıyor

Uzun yıllardır, Afganistan’da devam eden sorunlara dikkat çeken ve bu doğrultuda barış müzakereleri yürüten Afgan Barış Ekibi, bugün ABD’nin başkenti Washington’da yardım konferansı etkinliğine imza atıyor.

Afganistan'ın iç ve dış politikasına dair yürüttüğü çalışmalarla bilinen Afgan Barış Ekibi, barış müzarekelerinin ardından yeni bir etkinliği daha, bugün itibarıyla hayata geçiriyor.

ABD'nin başkenti Washington'da, 10 Ocak 2022 tarihinde "Afganistan için Washington Barış ve İnsani Yardım Konferansı" etkinliğini hayata geçiren Afgan Barış Ekibi, yayınladığı duyuruda ülkede yaşanan sorunlara uluslararası farkındalık yaratma gerekliliğinin altını çizdi.

Yapılan duyuruda etkinliğin, başkentte bulunan Hyatt Regency Washington'da, 10.00-15.30 saatleri (yerel saat ile) arasında gerçekleştirileceği bildirildi.

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'Afganistan için Barış ve İnsani Yardım Konferansı' Washington’da başlıyor
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