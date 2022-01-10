’Afganistan için Barış ve İnsani Yardım Konferansı’ Washington’da başlıyor

Afganistan'ın iç ve dış politikasına dair yürüttüğü çalışmalarla bilinen Afgan Barış Ekibi, barış müzarekelerinin ardından yeni bir etkinliği daha, bugün itibarıyla hayata geçiriyor.

ABD'nin başkenti Washington'da, 10 Ocak 2022 tarihinde "Afganistan için Washington Barış ve İnsani Yardım Konferansı" etkinliğini hayata geçiren Afgan Barış Ekibi, yayınladığı duyuruda ülkede yaşanan sorunlara uluslararası farkındalık yaratma gerekliliğinin altını çizdi.

Yapılan duyuruda etkinliğin, başkentte bulunan Hyatt Regency Washington'da, 10.00-15.30 saatleri (yerel saat ile) arasında gerçekleştirileceği bildirildi.