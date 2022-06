Afganistan yıkıldı

Afganistan bu kez depremle sarsıldı. Paktika vilayetinde önceki gece 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Pakistan sınırına yakın Host kentinin 44 kilometre güneybatısında yaşanandepremde en az 1000 kişi öldü, 1500'den fazla kişi ise yaralandı. Yüzlerce ev yıkıldı. Enkaz altında onlarca kişinin olduğu kaydedildi. Arama kurtarma çalışmaları sürerken Afganistan ordusu da bölgeye helikopterlerle destek yardım gönderdi. Ülkenin uzak dağ köylerinden bilgiler gelmeye devam ettikçe ölü sayısının artması bekleniyor. Yetkililer, depremden en çok Paktika vilayetinin Giyan ilçesi ile Host vilayetinin Spirey ilçesinin etkilendiğini bildirdi.Yetkililer, hükümetin depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine 100 bin Afgani (yaklaşık 1100 dolar), yaralananların ailelerine 50 bin Afgani ödeyeceğini ifade etti. Öte yandan deprem Pakistan'ın çeşitli bölgelerinde de hissedildi. Lakki Marvat bölgesinde bir kişi odasının tavanının çökmesi sonucu hayatını kaybetti. En az 90 ev yıkıldı. Onlarca insanın enkaz altında kaldığı belirtildi. Sarsıntının Afganistan'da 2002'den beri en fazla can kaybının yaşandığı deprem olduğu belirtildi. 2015 yılında Afganistan-Pakistan sınırında yaşanan depremde çoğu Pakistanlı 399 kişi hayatını kaybetmişti.Taliban hükümeti, tüm yardım kuruluşlarına çağrı yaptı. Hükümet Sözcüsü Bilal Karimi, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Paktika vilayetinin dört bölgesi şiddetli depremle sarsıldı, yüzlerce vatandaşımız hayatını kaybetti ve yaralandı, onlarca ev yıkıldı. Tüm yardım kuruluşlarını bölgeye derhal ekip göndermeye çağırıyoruz" ifadelerini kullandı. Batı'nın yaptırımları kaldırmadığı Afganistan'ın birçok bölgesinde insanlık krizi yaşanıyor. Ülkede yıllardır devam eden çatışmalar nedeniyle binalar özensiz şekilde inşa ediliyor. Bu yüzden Afganistan'da depremler hep büyük tahribat oluşturuyor.Bakanlığı, Afganistan'da meydana gelen depremde hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada depremin can kaybı ile yaralanmaya ve ciddi hasara yol açmasının büyük bir üzüntüyle öğrenildiği belirtildi. Halihazırda Afganistan'da faaliyetlerini sürdüren Kızılay tarafından bölgedeki depremzedeler için insani yardımların sevk edildiği kaydedilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı: Türkiye her zaman olduğu gibi, depremden etkilenen kardeş Afgan halkına her türlü yardımı yapmaya hazırdır.