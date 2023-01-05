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Giriş Tarihi: 5.1.2023 18:13 Son Güncelleme: 5.1.2023 18:39

Afganistan'da 5.9 büyüklüğünde deprem

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Afganistan'da 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Şiddetli sarsıntı komşu ülkelerden de hissedildi.

İHA
Afganistan’da 5.9 büyüklüğünde deprem

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu, yerel saatle 18.56'da meydana gelen depremin merkez üssünün ülkenin kuzeydoğusunda bulunan Badahşan vilayetinin Curm ilçesi olduğunu açıkladı. Yerin 193 kilometre derininde oluşan depremin büyüklüğünün 5,9 olduğu belirtildi.

KOMŞU ÜLKELERDE DE HİSSEDİLDİ

Deprem başta başkent Kabil olmak üzere Afganistan'ın birçok vilayeti ile Pakistan, Tacikistan ve Hindistan'da da hissedildi. Taliban yetkililerinden hasara ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

1200 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Afganistan'ın doğu vilayetlerini 22 Haziran 2022'de vuran 5,9 büyüklüğündeki depremde 1200'e yakın kişi hayatını kaybetmişti.

Ülkede özellikle kırsal bölgelerdeki altyapı yetersizliği ve evlerin kilden yapılması nedeniyle depremlerde can kaybı yüksek olabiliyor.

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Afganistan'da 5.9 büyüklüğünde deprem
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