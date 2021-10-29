Afganistan’da açlık vahim bir hal aldı! Çocuklarını bin ila 3 bin dolara satışa çıkarıyor

TORUNLARINI SATIYOR

Gor vilayetinin merkez ilçesi Firuzkoh'un dışındaki Dere-yi Kazi bölgesinde bir barakada ailesiyle yaşam mücadelesi veren Samimi ailesi de çocuklarını satışa çıkaran ailelerden biri.

56 yaşındaki Ruhşana Samimi, AA muhabirine yaşadıkları geçim sıkıntısını ve torunlarını satmak istemelerinin nedenlerini anlattı.

Samimi, 2 oğlu, 1 gelini ve 4'ü kız 6 torunu ile birlikte duvarları sıvasız, su ve elektriği olmayan bir evde kiracı olarak yaşıyor.

Eşini 20 yıl önce hastalık nedeniyle kaybettiğini belirten Samimi, o zamandan beri fakirlik içinde bin bir zorlukla yaşadıklarını ve çocuklarını yetiştirdiğini belirtti.

Samimi, evin geçimini sağlayan büyük oğlu 30 yaşındaki Sıbgatullah'ın hastalanarak hastaneye kaldırılması ve küçük oğlu 20 yaşındaki Mir Veys'in ise hastanede ağabeyine refakat etmesi nedeniyle geçim sıkıntılarının arttığını ifade etti.