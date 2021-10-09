Afganistan’da camiye bomba: 46 ölü, 143 yaralı

Afganistan
'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinin Sayed Abad bölgesinde bir camiye düzenlenen bombalı saldırıda en az 46 kişi yaşamını yitirirken 143 kişi de yaralandı. Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid, Kunduz'un Sayed Abad bölgesindeki Şiilere ait camiye cuma namazı sırasında bombalı saldırı düzenlendiğini söyledi.
TERÖR ÖRGÜTÜ DEAŞ ÜSTLENDİ
Zabihullah Mücahid, Taliban güçlerinin bölgeye ulaştığını ve saldırıyla ilgili inceleme başlatıldığını belirtti.
Saldırının yapıldığı camiye giden yollar, Taliban güçleri tarafından kapatıldı. Görgü tanıklarının intihar eylemi olduğunu belirttiği saldırıyı terör örgütü DEAŞ
üstlendi. Afganistan'da geçmişte de Şiilere yönelik saldırıların çoğunu DEAŞ üstlenmişti. Saldırı, ABD'nin 31 Ağustos'ta çekilmesinin ardından Afganistan'da yaşanan en kanlı terör eylemi oldu.
Türkiye, Şii camisini hedef alan bombalı terör saldırısını kınadı.