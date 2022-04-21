Afganistan'da camiye bombalı saldırı düzenlenmişti! Terör örgütü DEAŞ üstlendi

Terör örgütü DEAŞ, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla, saldırıyı üstlendiğini duyurdu. Öte yandan görgü tanıkları, saldırıda ölenlerin sayısının 31'e çıktığını ve yaralı sayısının 80'den fazla olduğunu öne sürdü.

Görgü tanıklarının ifadesine göre saldırı, camide öğle namazı kılındığı sırada gerçekleşti. Mezar-ı Şerif'teki hastane yetkilisi Dr. Ghavsuddin Enveri, Şiilere ait Sai Doken Camisi'nde meydana gelen patlamanın ardından ölü ve yaralıların ambulanslar ve özel araçlarla hastaneye getirildiğini belirtmişti.

Saldırıda, en az 10 kişinin hayatını kaybettiğini ifade eden Enveri, 40 yaralının tedavi altına alındığını kaydetmişti. Görgü tanıkları, olayın intihar saldırısı olduğunu ifade etmişti.