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Giriş Tarihi: 20.12.2022 22:52

Afganistan’da kız öğrencilere yükseköğretim yasaklandı

Afganistan’da kız öğrencilerin lise eğitimi almasının yasaklanmasının ardından üniversiteye gitmeleri de resmi olarak yasaklandı

İHA
Afganistan’da kız öğrencilere yükseköğretim yasaklandı

Afganistan Yüksek Öğretim Bakanlığı Sözcüsü Hafiz Zeiyaullah Hashimi, kararı sosyal medya hesabından duyurdu.

Afganistan'daki tüm devlet ve özel üniversitelere hitaben yayınlanan kararda, "Bakanlar Kurulu kararına istinaden kızların eğitimi ikinci emre kadar durdurulmuştur, bir an önce Bakanlığa emrin uygulanmasına dahil güvence veriniz" ifadeleri yer aldı.

Karardan önce, üniversitelerde bulunan kız öğrenciler, erkek öğrencilerden ayrı oturması ve belli kılık kıyafet prosedürlerine uygun giyinmesi koşuluyla derslere katılabiliyordu.

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Afganistan’da kız öğrencilere yükseköğretim yasaklandı
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