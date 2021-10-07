Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Afganistan’da pasaportlar dağıtılmaya başlandı
Giriş Tarihi: 7.10.2021 12:16

Afganistan’da pasaportlar dağıtılmaya başlandı

AA
Afganistan’da pasaportlar dağıtılmaya başlandı

Afganistan’da ülkenin yönetiminin Taliban’a geçmesinin ardından normalleşme adımları atılıyor.

Taliban yönetimi, Afganistan'da 15 Ağustos'ta durdurulan pasaport dağıtımına yeniden başladı.

25 BİN PASAPORT DAĞITILACAK

Taliban ''geçici hükümetinin'' İçişleri Bakanlığı Pasaport Genel Müdürü vekili Alem Gül Hakkani, ilk etapta tüm işlemleri tamamlanan 25 bin pasaportun dağıtımının yapılacağını söyledi.

Daha önce günlük 3 bin pasaport dağıtıldığını ifade eden Hakkani, bu sayıyı ileriki günlerde 6 bine yükseltmeyi planladıklarını belirtti. Hakkani, daha önce Pasaport Genel Müdürlüğünde çalışan kadın personelin geri çağırıldığını kaydetti.

Taliban ''geçici hükümetinin'' İçişleri Bakanlığı sözcüsü Saeed Hosti, pasaportların ''Afganistan İslam Cumhuriyeti'' adıyla dağıtılacağını vurguladı. Pasaport Genel Müdürlüğüne göre, başvurularını çevrim içi yapan yaklaşık 170 bin kişinin pasaportu, basım aşamasında bekliyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Afganistan’da pasaportlar dağıtılmaya başlandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA