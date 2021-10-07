Afganistan’da pasaportlar dağıtılmaya başlandı

Taliban yönetimi, Afganistan'da 15 Ağustos'ta durdurulan pasaport dağıtımına yeniden başladı.

25 BİN PASAPORT DAĞITILACAK

Taliban ''geçici hükümetinin'' İçişleri Bakanlığı Pasaport Genel Müdürü vekili Alem Gül Hakkani, ilk etapta tüm işlemleri tamamlanan 25 bin pasaportun dağıtımının yapılacağını söyledi.

Daha önce günlük 3 bin pasaport dağıtıldığını ifade eden Hakkani, bu sayıyı ileriki günlerde 6 bine yükseltmeyi planladıklarını belirtti. Hakkani, daha önce Pasaport Genel Müdürlüğünde çalışan kadın personelin geri çağırıldığını kaydetti.

Taliban ''geçici hükümetinin'' İçişleri Bakanlığı sözcüsü Saeed Hosti, pasaportların ''Afganistan İslam Cumhuriyeti'' adıyla dağıtılacağını vurguladı. Pasaport Genel Müdürlüğüne göre, başvurularını çevrim içi yapan yaklaşık 170 bin kişinin pasaportu, basım aşamasında bekliyor.