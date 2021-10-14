Afganistan’da Taliban’a bombalı saldırı

Afganistan'ın doğusundaki Kunar vilayetinde Taliban güçlerinin aracına yönelik bombalı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti.

Yerel yetkililer, Kunar'ın merkezi Esed Abad şehrinin Karhali bölgesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, Taliban aracının bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını bildirdi.

SALDIRI ÜSTLENEN OLMADI

Yetkililer, saldırıda bir Taliban üyesinin yaşamını yitirdiğini, 13 kişinin yaralandığını kaydetti.

Görgü tanıkları, saldırının hedefinde Taliban yönetiminin Kunar'ın Şigel ilçe emniyet müdürünün aracının olduğunu belirterek kaymakamın ağır yaralandığını öne sürdü.

Öte yandan Esed Abad Hastanesinden, yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.