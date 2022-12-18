Afganistan’da tünelde patlama: 9 ölü

Afganistan'ın kuzey vilayetlerini başkente bağlayan tek geçit noktası olan Salang Tüneli'nde yakıt tankerinin patlaması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti. ‌Taliban geçici hükümetinin Bayındırlık Bakanlığı Sözcüsü Mevlevi Hamidullah Misbah, basına yaptığı açıklamada, dün gece saatlerinde Salang Tüneli'nde bir yakıt tankerinin patlaması sonucu birçok aracın yandığını söyledi. Patlama ve yangın sonucu ilk belirlemelere göre 9 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Misbah, 30 kişinin de yaralandığını belirtti.

YÜZLERCE KİŞİ MAHSUR KALDI

Misbah, dün gece başlayan yangının sabah saatlerinde kontrol altına alındığını kaydetti. Görgü tanıkları, patlama sonucu tünelin geçişlere kapatıldığını ve yüzlerce kişinin mahsur kaldığını aktardı. Taliban Sağlık Bakanlığı, yaralıların hastanelere intikal ettirildiğini duyurdu. Patlamanın, yakıt tankerinin devrilmesi sonucu yaşandığı ifade edildi.