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Giriş Tarihi: 3.2.2022

Afganistan’dan çıkış planı yokmuş

Afganistan’dan çıkış planı yokmuş
Amerikan Axios haber sitesi, 14 Ağustos 2021'de ABD saatiyle 14.30-15.00 saatleri arasında Ulusal Güvenlik Konseyi bünyesinde kabine üyelerinin yardımcıları ve güvenlik kurumlarının üst düzey yöneticileri ile Beyaz Saray'da Afganistan'dan çekilme süreci ile ilgili yapılan toplantının notlarının olduğu bir belgeye ulaştı. Afganistan'ın başkenti Kabil'in 15 Ağustos'ta Taliban'ın eline geçmesinden bir gün önce Beyaz Saray'da yapılan bir toplantının basına sızan notları, Başkan Joe Biden yönetiminin tahliyeler dahil Afganistan'dan çekilme konusundaki hazırlıksızlığını ortaya koydu.
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Afganistan’dan çıkış planı yokmuş
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