Afganlar yoksulluktan organlarını satıyor

AFGANISTAN'DA nüfusun yarısından fazlasına tekabül eden 23 milyonluk kesim temel gıda ihtiyaçlarına ulaşmakta ciddi zorluklar yaşarken, ülkenin kronik sorunu haline gelen organ satışları durdurulamıyor. Taliban'ın yönetimi ele geçirmesinin ardından uluslararası yardımların kesilmesi ve ağır kış şartları da zaten yokluk içinde yaşayan milyonlarca kişinin hayatını riske atıyor. Pek çok kişi, çocuklarını ve böbreklerini satmak istediklerini dile getiriyor.
Afganistan için iyilik treni gidiyor
İHH
İnsani Yardım Vakfı'nın da aralarında bulunduğu 10 yardım kuruluşu, AFAD
'ın koordine ettiği iyilik treni projesiyle Afganistan'a yardım ulaştıracak. İHH
, projeye 12 TIR'lık yardımla destek veriyor. Bu hafta yola çıkması planlanan tren, acil ihtiyaç ürünlerini Afganistan'a ulaştıracak. Tren, belli bir süre 15-20 gün aralıklarla düzenli olarak sefer yapacak.