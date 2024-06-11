AFP muhabiri Gazze’de gazetecilerin yaşadıklarını anlattı

Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği uluslararası haber fotoğrafı yarışması İstanbul Photo Awards'ta fotoğraflarıyla "Seri Haber" kategorisinde birinci seçilen Agence France Presse (AFP) fotomuhabiri Mahmud Hams, Gazze'de gazetecilerin çok zor şartlar altında çalıştıklarını ve acı çektiklerini söyledi.

Hams, 23 yıldır Gazze Şeridi'nde çalıştığını, pek çok çatışmayı ve eylemi haberleştirdiğini ve tüm çalışmalarının Gazze Şeridi'ne dair olduğunu söyledi.

"BU SADECE SAVAŞ DEĞİL SOYKIRIM"

Gazze'de halihazırda yaşananların önceki savaşlardan farklı olduğuna dikkati çeken Hams, "Bu sadece savaş değil, soykırım. Çünkü pek çok çatışmayı haberleştirdim ama böyle eylemleri, böyle savaşı, böyle suçu hiç görmedim. Çok fazla insan öldürüldü. Çok fazla çocuk hayatını kaybetti." ifadelerini kullandı.