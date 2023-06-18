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Giriş Tarihi: 18.6.2023 11:16

Afrika Birliği, Uganda'da okula düzenlenen terör saldırısını kınadı

Afrika Birliği (AfB), Uganda'nın batı sınırındaki okulda 41 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısını kınadı.

AA
Afrika Birliği, Uganda’da okula düzenlenen terör saldırısını kınadı

AfB Komisyonu Başkanı Musa Faki Mahamat, yaptığı yazılı açıklamada, "Demokratik İttifak Güçleri (ADF)" adlı isyancı grubun okula düzenlediği, çoğunluğu öğrenci 41 kişinin ölümüne neden olan terör saldırısında hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

Saldırının kınandığı açıklamada, bölgede güvenliği sağlamak için terör örgütleri ve silahlı gruplara karşı acil kapsamlı mücadele başlatılması gerektiği vurgulandı.

Uganda'nın Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) sınırındaki Mpondwe bölgesinde bulunan okula düzenlenen terör saldırısında 38'i öğrenci 41 kişinin yaşamını yitirdiği bildirilmişti.

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Afrika Birliği, Uganda'da okula düzenlenen terör saldırısını kınadı
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