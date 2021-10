Afrika için Türkiye dost ülke

Birçok ülkenin aksine Türkiye'nin Afrika'ya yönelik istikrar, insani yardım ve kalkınma odaklı yaklaşımı hem kıta halkı hem de liderler tarafından takdirle karşılanıyor. Türkiye-Afrika arasında ziyaretlerin artması diplomatik ilişkileri geliştirdi. Bölge uzmanları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Afrika ziyaretini SABAH'a değerlendirdi:"Bence Türkiye ile Afrika ilişkileri çok iyi. Uçuşlara bakalım örneğin. Türkiye, Mozambik rotasını da ekledi. Pandemiden sonra bu güzergâhların çok hareketlenmesini bekliyorum. Ya da Türkiye'nin Afrika ülkelerindeki özellikle eğitim konusundaki adımlarının arttığını görüyoruz. Afrikalı gençler artık Türkiye'de daha fazla okumak istiyor. Ayrıca Mozambik'te Türk yatırımcıların sayısı da her geçen gün artıyor. 2018 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan bizim ülkemize de gelmişti. 2019'da ülkemizi vuran Idai Kasırgası'nda da Türkiye'nin yardımlarını gördük. Türkiye ve Afrika arasındaki ilişkiyi bozacak herhangi bir ters durum görmüyorum. Türkiye'nin Afrika ülkelerinden, bizim de Türkiye'den daha öğrenecek çok şeyimiz var.""Dünyanın en hızlı gelişen ekonomilerinin birçoğu Afrika'da. Büyük güçler için yeni pazar imkânı sunuyor. Bu Türkiye için de geçerli. ABD Rusya ve Çin 'in kıtada artan etkilerini görüyoruz. Türkiye de yatırımları ve yardımlarıyla direkt etki yapıyor. Nairobi Addis Ababa ya da Abuja... Bugün Türk müteahitlerini her yerde görüyoruz. Diğer taraftan Türk kıyafetleri Afrika'da yeni trend. Afrika'dan Türkiye'ye giden öğrenci sayısı katlanıyor. TİKA'nın yardımları Türkiye'yi insanların dostu haline dönüştürüyor. Türkiye, Afrika'da çok iyi bir konumda.""Türkiye, Afrika kıtasında şimdilerde zaten bir oyuncu. Günümüzde örneğin, yatırımları sayesinde uluslararası arenada Somali hakkında Türkiye'ye atıf yapmadan konuşamıyoruz. Türkiye insani yardımlarıyla Afrika'da diplomatik ve ekonomik ilişkilerini hızlıca kurabiliyor. Türkiye'nin Afrika modeli diğerlerinden farklı. Bu ilişkiler son zamanlarda askeri alanlarda da ilerliyor. Türkiye'nin varlığı Afrika'daki rakiplerini rahatsız ediyor. Önümüzdeki günlerde Türkiye'de gerçekleştirilecek olan Afrika Zirvesi'nden sonra Türkiye ile Afrika ilişkilerinin daha da ilerlemesini bekliyorum."