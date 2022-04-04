Afrikalı çocukların yüzü iftarlarda gülüyor

Merkezi Avrupa'da olan Help Yetim İnsani Yardım Organizasyonu temsilcileri Ramazan'ın ilk gününde gönüllülerinin bağışlarını yerine ulaştırdı. Dünyanın en fakir ülkelerinden Uganda'da Ramazan'ın ilk iki gününde 10 bin kişiye iftar dağıtarak bayram sevinci yaşattı. 5 gün boyunca başkent Kampala ve yakın bölgelerde yardım faaliyetlerine devam edecek olan Help Yetim İnsani Yardım Organizasyonu bu kapsamda erzak-gıda kolisi, adak kurban eti dağıtımı, yetim aylıkları, zekat ve sadaka bağışları gibi hayırları ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.

Help Yetim, Türkiye ve Avrupa'da yaşayan hayırseverlerin bağışlarını Afrika'daki ihtiyaç sahipleri ile buluşturuyor. Hayırseverler ve yardıma muhtaçlar arasında sevgi ve hoşgörü ortamı oluşturarak toplumsal birlik ve beraberliğe de katkı sağlayan Help Yetim, Ramazan bereketinin tüm sofralarda olması için çalışmalarını sürdürüyor.





AFRİKALI ÇOCUKLAR SAHİPSİZ DEĞİL!

Düzenlenen iftar organizasyonlar hakkında bilgi veren Help Yetim Genel Başkanı Cahit Ataş, "Organizasyonumuz kapsamında Uganda'nın farklı bölgelerinde olan 22 yetimhane, okul ve Kuran Kursu'nda verilmek üzere iftar programları düzenliyoruz. Burada beş gün boyunca bu organizasyonları biz organize edeceğiz. Daha sonra da buradaki arkadaşlarımız devamını getirecek. Türkiye ve Avrupa'da yaşayan gönüllerimizin destekleriyle eğitim hayatına devam eden bir okulda kurban kesimi sırasında bir akbabanın çatıya konması akıllara yıllar önce dünyaca ünlü Pulitzer ödüllü fotoğrafçı Kevin Carter'ın çektiği fotoğrafı getirdi. Kesilen adak kurbanlarının etlerinden kaynaklı çevredeki yırtıcı kuşlar okulun üzerinde yiyecek için çatıya kondular. Fakat bu sefer güvenli ve sağlıklı bir şekilde kendi aralarında oyun oynayan çocuklar gülüp eğlenmeye devam ediyorlar. Türkiyeli STK'ların destek ve yardımlarıyla Afrika'daki çocuklar daha güvende. Carter'in intihar etmesine sebep olan akbaba bugün Afrikalı çocuklara bir şey yapamıyor. Çünkü onlar çok daha güçlü ve sağlıklılar" dedi.