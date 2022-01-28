Afrika’yı ‘Ana’ vurdu: 78 ölü

Afrika
'nın güneydoğusunu etkisi altına alan "Ana" isimli tropikal fırtına nedeniyle, Madagaskar
, Mozambik
ve Malavi
'de hayatını kaybedenlerin sayısı 78'e yükseldi. Madagaskar Ulusal Risk ve Afet Yönetim Ajansı'ndan yapılan açıklamada, ülkede geçen haftadan bu yana 41 kişinin Ana fırtınası nedeniyle hayatını kaybettiği, yaklaşık 110 bin kişinin evsiz kaldığı bilgisi paylaşıldı. Ülkede okullar ve spor salonları acil durum barınaklarına dönüştürüldü. Fırtına Mozambik'te 18, Malavi'de ise 19 kişinin ölümüne neden oldu. Ayrıca fırtınanın yol açtığı ani sel baskınları nedeniyle Madagaskar, Mozambik ve Malavi'de yaklaşık 600 bin hektar tarımsal alan kullanılamaz hale geldi.