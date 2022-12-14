Ağır kayıplar veren terör örgütü PKK’dan Avrupa’da yeni talimat!

PKK'DAN TÜRKİYE'DE PROVOKASYON PLANI



Avrupa ülkelerinden bazı avukatlar ve milletvekillerinin katılımı ile terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan için Türkiye'de yürüyüş planlandığı da ortaya çıktı. PKK yanlıları tarafından 2023 yılında terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan için bazı yabancı avukat ve parlamenterlerin katılımı ile Türkiye'de protesto eylemi ve basın açıklaması organize edilmesinin planlandığı öğrenildi. PKK yanlıları tarafından yapılacak gösterilerde yabancı ülkelerden parlamenterler ve avukatlar kullanılarak Türkiye'nin uluslararası platformlarda zor durumda bırakılması hedefleniyor. PKK yöneticileri tarafından Avrupa ülkeleri ile Türkiye karşı karşıya getirilerek, Irak ve Suriye'deki operasyonların durdurulması için Avrupa ülkeleri tarafından Türkiye'ye baskı yapılması amaçlanıyor.