‘Ahlak polisi’ birimi lağvedildi

İran'da iki aydan uzun süren Mahsa Emini gösterileriyle ilgili eleştirilerin odağındaki "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri birimi feshedildi. Yargı Erki'nin ülkede meydana gelen son gösterileri tüm yönleriyle değerlendirdiğini dile getiren İran Genel Başsavcısı Muhammed Cafer Muntazeri, 'ahlak polisi' biriminin kapatılmasına ilişkin bir soru üzerine, "Ahlak polisinin Yargı Erki ile hiçbir ilişkisi yoktur. Ahlak polisi, geçmişte nerede kurulduysa orada kapatılmıştır" dedi. Ülkenin geneline yayılan ve rejim karşıtlığına dönüşen gösterileri "hibrit savaş" şeklinde niteleyen Muntazeri, 8 yıl süren İran-Irak Savaşı'ndan daha kapsamlı bir savaşla karşı karşıya kaldıklarını söyledi. Ülkede "isyan" hareketine sebebiyet verenlerin üzerine kararlılıkla gidileceğini kaydeden Muntazeri, İran aleyhine girişimlerden ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, İsrail ve bazı Arap ülkelerini sorumlu tuttu. Emniyet Teşkilatı ise henüz açıklama yapmadı. İran Emniyet Teşkilatı'na bağlı olarak kurulan ahlak polisi, 2006'da görevine başladı. Başlangıçta "uygunsuz" giyinen kadınları uyaran birim, daha sonra söz konusu kadınları gözaltına almaya da başladı.