AİHM’den Türkçe kararı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Bulgaristan'da 2013'te seçim kampanyasında Türkçe konuşan siyasetçi Lütfi Mestan'ın 250 euroluk idari ceza almasına ilişkin kararını açıkladı. AİHM, kararında, demokratik bir toplumda çoğulculuğun, hoşgörünün ve azınlıkların korunmasının önemini vurgulayarak Mestan'a verilen idari cezanın ifade özgürlüğüne ilişkin 10. maddeyi ihlal ettiğine karar verdi. Mahkeme, Bulgaristan'ın mahkeme masrafları için 3 bin 200 euro ve Mestan'a tazminat olarak 3 ayda toplam 1200 euro ödemesini kararlaştırdı.