‘Ailelerin üçte ikisi enerji yoksulluğu çekecek’

İngiltere'de enflasyonun yüzde 10.1 ile son 40 yılın en yüksek seviyesine ulaştığının bildirilmesinin yankıları sürüyor. İngiliz basını, manşetlerinde enflasyonla artan hayat pahalılığına yer verdi. Financial Times iki haneli enflasyonun bir yıl daha sürmesinin beklendiğini aktardı. Guardian ise enflasyonla birlikte özellikle artan enerji fiyatlarının hane halkı üzerindeki etkilerine dikkat çekti. Gazete, İngiltere'deki ailelerin üçte ikisinin önümüzdeki kış enerji faturalarını ödemekte zorlanacağını belirtti. Öte yandan Euro Bölgesi'nde, temmuzda yıllık enflasyon enerji fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle yüzde 8.9'a çıkarak rekor seviyeyi gördü. AB üyesi 27 ülkenin 16'sında enflasyon oranı çift haneye ulaştı.