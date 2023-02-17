Ailesi duyurdu: Bruce Willis’in hastalığına ilişkin yeni teşhis

Willis'e net bir teşhis konduğu için rahatladıklarını belirten aile, frontotemporal demansın 60'lı yaşlardaki kişilerde sık görülen bir hastalık olduğunu söyledi. Hastalığın günümüzde tedavisi bulunmazken, aile ilerleyen günlerde bu durumun değişebileceği konusunda umutlu olduklarını aktardı.