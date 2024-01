Ailesi katledilen gazeteci Dahduh’un oğlu da öldürüldü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine düzenlediği hava saldırısında, Al Jazeera muhabiri Vail ed-Dahduh'un oğlu Hamza ed-Dahduh ile Mustafa Süreyya adlı meslektaşı şehit edildi. Dün İsrail saldırılarında Ali Salim Ebu Acve adlı gazeteci de katletildi. Böylece İsrail saldırılarının başından bu yana Gazze'de öldürülen gazeteci sayısının 110'a yükseldi. Katar merkezli Al Jazeera televizyonu, Vail ed-Dahduh'un, gözyaşları içinde en büyük oğlu Hamza'ya veda ettiği ve elini öptüğü görüntüleri yayınladı. İsrail'in 25 Ekim 2023'te düzenlediği saldırılarda eşi, oğlu, kızı ve torununu da kaybeden Vail ed-Dahduh'un kendisi de aralık ayındaki bir saldırıda yaralanmıştı.Oğlu Hamza'yı Han Yunus Mezarlığı'nda toprağa verdikten sonra Al Jazeera Mubasher televizyonuna açıklamada bulunan Dahdud, oğluyla olan güçlü ilişkisini "Hamza benim bir parçam değil her şeyimdi, candan öte candı" diyerek tanımladı. Evlat acısının çok zor, bunu tekrar tekrar yaşamanın daha da zor olduğunu dile getiren Dahduh, "Bu bizim seçimimiz, kaderimiz ve buna razı olmalıyız. Bu (ölüm ve kayıplar), bu topraklarda yaşayan her insanın seçimi. Siz de görüyorsunuz işte insanlar her gün, her saat sevdiklerine ve ciğer parelerine veda ediyor" dedi. Gözyaşlarına hakim olmaya çalışan Dahduh, "Bunlar hüzün, ayrılık ve insaniyet gözyaşları. Düşmanımızla aramızdaki fark da bu: Biz nasibimizi insanlıktan aldık onlar ise kin ve kan dökmekten. Bu nedenle biz ağlıyor ve gözyaşı döküyoruz. Bunlar korku ve panik gözyaşları değil insanlık, yüce ruhluluk ve onur gözyaşları" ifadelerini kullandı. 20 yılı aşkın bir süredir bu insani mesleği icra ettiğini söyleyen Dahduh, "Bedeli ne olursa olsun bu insanlık mesajını iletmeye devam edeceğiz. Bu görevi en iyi şekilde yerine getireceğiz" diye konuştu.