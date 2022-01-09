Ailesinin sesini sadece 4 gün duyabildi

Adana'da 5 yaşında epilepsi nöbeti geçirdikten sonra orta kulağı hasar görerek duyma yetisini kaybeden 14 yaşındaki Derya Aslan, 4 yıl önce devlet tarafından taktırılan biyonik kulaklığın dış cihazı çalındı. Anne-baba ve kardeşlerinin sesini sadece 4 gün duyabilen Derya Aslan, ailesinin maddi imkansızlığı nedeniyle kulaklığı baştan alamadı ve tekrar sessizliğe boğuldu. Kulaklık sayesinde kızıyla çok güzel bir 4 gün geçirdiklerini söyleyen anne Fatma Aslan, "Maddi imkanımız yok. Yardımseverlere sesleniyorum. Kızımın kulağı olun; duymayan dünyasının sesi olun" dedi.
DEVLET TARAFINDAN KARŞILANANDI
Balıkçılık yapan Nuri Aslan (48) ve ev hanımı Fatma Aslan'ın (41) İlker Deniz, ikizi Derya, Nehir Bekir ve Toprak Kaan adını verdiği 4 çocuğu dünyaya geldi. Hidrosefali hastası olan 14 yaşındaki Derya Aslan; 5 yaşında epilepsi nöbeti geçirdi. Hastalığın orta kulağı etkilemesi sonucu küçük Derya duyma yetisini kaybederek sağır oldu. Doktorların önerisiyle Derya Aslan'a duyması için 10 yaşındayken biyonik kulak takıldı. O tarihte 19 bin lira olan ameliyat ücreti devlet tarafından karşılandı. Yıllar sonra ailesinin sesini duyan Derya Aslan'ın mutluluğu çok uzun sürmedi.
HAYALİ HEMŞİRE OLMAK
Genç kız yeni kulağını taktıktan tam 4 gün sonra babasıyla birlikte Döşeme mahallesindeki bir kırtasiyeye okul ihtiyaçlarını almaya gitti. Derya Aslan, kitaplara baktığı sırada tanımadığı bir kadın yanına yaklaşarak kulağın dış cihazını çaldı. Ailenin dış kulağı alacak maddi gücü olmadığı için Derya'nın mutluğu sadece bir kaç gün sürdü.
Kızının bu yıl liseye başladığını söyleyen Fatma Aslan, "Derya çok akıllı birisi. Tek hayali hemşire olmak. Ama kulaklığı olmadığı için okulda baya bir sıkıntı yaşıyor. İmkanımız doğrultusunda diğer kulağına bir cihaz aldık. Bağıra bağıra çok zor anlaşıyoruz. Genel de işaret dili kullanıyoruz. Dışarıya zaten çıkaramıyorum. Her türlü zorluk yaşıyor" dedi.
MADDİ BİR TALEBİM YOK
Kızının, "Kulaklığını kim aldı?" sorusuna "Abla aldı" diye cevap verdiğini başka da bir şey anlatamadığını söyleyen anne Fatma Aslan, "Maddi gücümüz olmadığı için yeni kulaklık alamadık ve 4 yıldır çocuğum duymuyor. O tarihte çok büyük bir ameliyat geçirdi. 10 gün hastane de kaldık. Ayrıca hidrosefali hastası olduğu için başında ayrı bir cihazı daha var. Çok zor. Allah'ıma şükürler olsun geçiniyoruz. Benim maddi bir talebim yok. Kulaklık için kızıma yardım edilmesini istiyorum. Kulaklığının dış cihazının alınmasını istiyorum başka hiçbir şey istemiyorum" diye konuştu.
"ÇOK GÜZEL BİR 4 GÜN YAŞADIK"
Anne Fatma Aslan sözlerini şöyle tamamladı: "Kızım 4 yıl önce impilant kulak ameliyatı oldu. Dış cihazı kızımın duymasını sağladı ve yavrum bize tepki vermeye başladı. Kulaklığı takıldıktan sonra çok güzel bir 4 gün yaşadık. Kulaklığın masrafını devlet karışlamıştı. Şu anki kulaklığı biz kendimiz almalıyız ama kulaklığın parasını ödeyecek maddi gücümüz yok. Kızım 4 yıldır tamamen duymuyor. Ben sadece kızımın kulaklığının dış cihazının alınmasını istiyorum."