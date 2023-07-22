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Haberler Dünya Haberleri AK Parti'den Danimarka'ya tepki: Nefret suçuna ortak oluyorlar...
Giriş Tarihi: 22.7.2023 11:09

AK Parti'den Danimarka'ya tepki: Nefret suçuna ortak oluyorlar...

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yaptığı son dakika açıklamasında, "Danimarka'da İslam düşmanı bir grubun Kutsal Kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik gerçekleştirdiği eylemi lanetliyoruz" ifadelerini kullandı. Danimarkalı yetkililerin duyarsızlığına tepki gösterdi.

AK Parti’den Danimarka’ya tepki: Nefret suçuna ortak oluyorlar...

İsveç'in ardından Danimarka'da gerçekleşen Kur'an-ı Kerim yakma skandalına AK Parti'den çok sert tepki geldi. "Danimarka'da İslam düşmanı bir grubun Kutsal Kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik gerçekleştirdiği eylemi lanetliyoruz" ifadelerini kullanan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Danimarkalı yetkililere tepki gösterdi.

Çelik'in açıklamaları şu şekilde;

"Danimarka'da İslam düşmanı bir grubun Kutsal Kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik gerçekleştirdiği eylemi lanetliyoruz... Din ve vicdan hürriyetine karşı gerçekleştirilen bu lanetli eylem, açık bir nefret suçudur. İslam'a ve Müslümanlara yönelik provokasyonlar karşısında Danimarka yetkililerinin duyarsızlığı bu nefret suçlarına destek vermeleri anlamına gelmektedir."

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AK Parti'den Danimarka'ya tepki: Nefret suçuna ortak oluyorlar...
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