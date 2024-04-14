Akdeniz göçmenlere mezar oluyor

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Akdeniz'de 10 Nisan'da iki ayrı göçmen teknesi kazası yaşandığını duyurdu. IOM Akdeniz Koordinasyon Ofisi Sözcüsü Flavio Di Giacomo, "İki gün önce meydana gelen ve içinde 24 kişinin bulunduğu (9 ölü, 15 kayıp) tekne kazasına ek olarak, ondan birkaç saat önce başka bir teknenin battığı bugün öğrenildi. O tekneden de 45 kişi kayıp" ifadesini kullandı. Flavio Di Giacomo, her iki teknenin de demirden yapıldığını ve Tunus'tan hareket ettiğini belirtti. IOM'un kayıp düzensiz göçmenlere yönelik bilgileri derlediği verilere göre, Orta Akdeniz'de yılbaşından 10 Nisan'a kadar 413 göçmen denizde kayboldu.