Akdeniz’de batan göçmen teknesinden 49 kişi kurtarıldı

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, İtalya'nın Afrika'ya en yakın kara parçası Lampedusa Adası açıklarında 8 metrelik bir göçmen teknesi battı.

Olaya müdahale eden İtalya Sahil Güvenlik Komutanlığına ait devriye botu, aralarında Fildişi Sahili, Gine, Senegal ve Bangladeş'ten geldiği belirtilen 49 kişiyi kurtardı.

Kurtulanlar ifadelerinde, teknede başka kişilerin de bulunduğunu belirtti.

Teknenin batması sonucu kaybolanlar olduğu ancak sayılarının bilinmediği aktarılan haberde, düzensiz göçmenlerin her birinin bu geçiş için yaklaşık 650 ABD doları ödediği ifade edildi.

İtalya İçişleri Bakanlığının paylaştığı verilere göre, ülkeye yılbaşından bugüne kadar denizi aşarak gelen düzensiz göçmen sayısı 2 bin 268 oldu. Geçen yıl aynı dönemde bu sayı, 4 bin 963 idi.

ORTA AKDENİZ'DEKİ DÜZENSİZ GÖÇ SORUNU

Akdeniz'in İtalya, Malta ile Libya arasında kalan bölgesi, son yıllarda Afrika'dan Avrupa'ya geçişte sık kullanılan düzensiz göç rotalarından biri olarak öne çıkıyor.

Denizde yardım çağrısı yapan düzensiz göçmenleri, Avrupalı resmi görevliler yerine genellikle Avrupa menşeli sivil toplum kuruluşları (STK) kurtarıyor. Bu STK'ler, Avrupa Birliği (AB) üyesi devletlerin "güvenli liman" vermemesinden ötürü zaman zaman kurtardıkları düzensiz göçmenleri tahliyede güçlük çekiyor.

Kendi imkanlarıyla Akdeniz'i geçebilen ya da kurtarılan göçmenlerin Avrupa'da ilk ayak bastıkları yer, genellikle İtalya'nın Kuzey Afrika'ya en yakın kara parçası Lampedusa Adası oluyor.

Teknelerin alabora olması ya da aşırı kalabalık nedeniyle susuz ve havasız kalınması yüzünden her yıl çok sayıda düzensiz göçmen, Akdeniz'i geçmeye çalışırken hayatını kaybediyor.