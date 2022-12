Akdeniz’deki kritik sürece yakın markaj

Mısır'ın, Libya'yla deniz yan sınırını tek taraflı olarak belirlemesinin yankıları sürerken dikkat çeken bir açıklama geldi. Mısır 11 Aralık 2022'de 9 coğrafi koordinatla tek taraflı olarak Libya'yla deniz yan sınırı anlaşması belirledi. Diplomatik kaynaklar, Mısır'ın belirlediği Libya'yla deniz yan sınırının Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki kıta sahanlığına girmediğini ifade etti. Kaynaklar, Türkiye'nin, Libya ile Mısır'ın ülke sınırlarının uluslararası hukuka uygun olarak tespiti için Kahire ve Trablus'un bir an evvel diyalog ve müzakere başlatmasını teşvik ettiğini belirtti.Kaynaklar, sözkonusu deniz yan sınırının hangi sınırlandırma metoduyla belirlendiğinin, özel/ilgili coğrafi koşulların dikkate alınıp alınmadığının ve hakkaniyet ilkesine tümüyle riayet edilip edilmediğinin belli olmadığını vurguladı. Kaynaklar ayrıca sözkonusu deniz yan sınırı çizgisi iki ülke ana karaları arasındaki ortay hattın batısında çizildiği için Libya'nın kıta sahanlığı haklarını ihlal ettiğini bildirdi.Libya'nın Mısır'ın yayınladığı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle haklarının ihlal edildiği yönünde 16 Aralık 2022 tarihinde bir açıklamada bulunduğuna değinen kaynaklar, söz konusu sınır çizgisinin Libya ile Mısır arasında ikili bir müzakere neticesinde belirlenmediğini kaydetti. Kaynaklar, Türkiye'nin iki ülkenin sınırlarının uluslararası hukuka uygun olarak tespiti için Libya ve Mısır'ın bir an evvel diyalog ve müzakere başlatmasını ve bu bağlamda, karşılıklı mutabakat temelinde, BM Şartı'nın 33. Maddesinde kayıtlı, Uluslararası Adalet Divanı dahil, barışçı yöntemlere başvurulmasını teşvik ettiklerini dile getirdi.Libya Dışişleri Bakanlığı karara ilişkin, "Mısır'ın belirlediği sınırlar tek taraflı olarak ilan edildiği için uluslararası hukuka göre adaletsiz" ifadelerine yer vermişti. Açıklamada, BM sözleşmesi ve uluslararası hukuk ilkelerine göre, "iki komşu ülke arasındaki deniz sınırlarının, her iki tarafın çıkarlarını garanti eden ve eşitlik ilkesine saygı duyulan müzakerelerle varılan bir anlaşma ile belirlenmesi gerektiği" vurgulanarak Libya'nın Mısır'ın söz konusu kararını "tümüyle reddettiği" kaydedilmişti.