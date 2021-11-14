Akdeniz’in parlayan yıldızı KKTC 38 yaşında

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
'nin (KKTC) 38'inci yılını kutlayacaklarını kaydeden KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar
, SABAH'a önemli açıklamalarda bulundu. "Uzun yıllarımız mücadele ile geçti. Kıbrıs Türk halkı mücahit bir halk" diyen Tatar, "Biz de Osmanlıların torunlarıyız. İngiliz sömürge döneminde Yunan nüfusu buraya planlı şekilde aktarıldı. Yunan dili medeniyeti Ortodoks gibi değerlerle Yunan nüfusu oluşturdular. Sömürge dönemi birçok Türk anavatana geri döndü. Şimdi Girne'deyim buradan Türkiye
dağlarını görüyorum. Buranın Yunan olmaması için büyük mücadele verdik. Atatürk de Kıbrıs'a çok değer verdi. Soykırımdan geçtik, şehitler verdik. Bunu tüm dünya bilir" diye konuştu.
'TÜRKİYE ANAVATANIMIZ'
Türkiye'nin her zaman Kıbrıs Türkü'nün yanında olduğunu çünkü bu davanın Türkiye'nin de davası olduğunu vurgulayan Tatar, sözlerine şöyle devam etti; "15 Temmuz 1974'te cunta darbe ilan etti, yeni yönetimi 'Doğu Akdeniz
'de küçük Yunanistan
' olarak ifade ettiler. Sonrasında Türkiye, Kıbrıs'a müdahaleyi erteleyemezdi. 20 Temmuz'da Mehmetçik adaya çıktı. Yıllarca Rumlar dağlarda silahlanmıştı, çıkarma harekâtına karşı her türlü tedbiri almışlardı. 1. Barış Harekâtı ile Lefkoşa'ya gidildi. İkinci Barış Harekâtı ile KKTC kuruldu. Kıbrıs Türk halkı o günden bu yana bağımsız ve özgür. Bizim Rumlardan farkımız Kıbrıslı olmamız, onların vatanı Yunanistan. Türkiye giderse umudumuz biter. 38. yıldönümümüzde politikamız aynı. Türkiye bizim anavatanımız, bölgenin en güçlü ülkesi bizimle."
'İKİ EGEMEN DEVLET'
Avrupa Birliği'nin Annan Planı'na 'evet' diyen KKTC'ye büyük haksızlık yaptığını belirten Tatar, "Evet dememize rağmen ambargo ve izolasyon kalkmadı. Biz evet dedik ama onları AB'ye aldılar. Şimdi de ada AB'ye aittir diyorlar. Kıbrıs Federal Cumhuriyetini kurarak, Türkleri Rum devletine yama yapmak istiyorlar. Türkiye ile bağlarımızı kopartarak bizi asimile etmek istiyorlar, biz bu oyunu gördük. Artık federasyon görüşmeyiz. Eşitlik temelinde iki ayrı egemen devlet, doğrusu budur" şeklinde konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk Konseyi 8. Zirvesi'nde KKTC' yi de aile fotoğrafında görmek istediğini söyleyerek kendilerini onore ettiğini dile getiren Tatar, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ediyoruz, bu bir süreç yönetimi, zaman içinde şekillenecek. Aynı soydan, ırktan gelen, aynı kaderi oluşturan birliğe üye olmak zorundayız. Biz bu dünyanın bir parçasıyız. Bu devlet Türk devletidir" dedi. Kapalı Maraş'ın açılmasıyla ilgili de Tatar, "Maraş'ın Erdoğan'ın desteğiyle açılması Türk siyaseti açısından, 'Kıbrıs eski Kıbrıs değil, Doğu Akdeniz eski Doğu Akdeniz değil, eskisi gibi olmayacak' mesajı vermektedir. Maraş açılımı KKTC ye prestij, siyasi duruş kazandırmıştır" diye konuştu.