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Giriş Tarihi: 9.6.2022 14:40

Akılalmaz olay! Oyun oynamasına izin vermeyen annesini öldürdü; cesedi 3 gün boyunca...

İHA
Akılalmaz olay! Oyun oynamasına izin vermeyen annesini öldürdü; cesedi 3 gün boyunca...

Hindistan'da akılalmaz bir olay yaşandı. 16 yaşında oyun bağımlısı bir genç, oyun oynamasına izin vermeyen annesini vurarak öldürdü. 10 yaşındaki kız kardeşini kimseye söylememesi için tehdit eden genç, annesinin cansız bedenini 3 gün boyunca evde sakladığı öğrenldi.

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinin başkenti Lucknow'da online oyun bağımlısı 16 yaşındaki bir genç, annesini öldürdü. Polis tarafından yapılan açıklamaya göre genç, Pazar günü sabah yerel saatle 03.00 sıralarında oyun oynamasına izin vermeyen annesini uyurken babasına ait ruhsatlı tabancayla vurdu.

3 GÜN BOYUNCA SAKLADI

Annesinin cansız bedenini 3 gün boyunca bir odada saklayan genç, 10 yaşındaki kız kardeşini ise kimseye söylememesi için öldürmekle tehdit etti. Polis, gencin cesedin kokusunu bastırmak için oda spreyi kullandığını ifade etti.

BABA ŞEHİR DIŞINDAYMIŞ

Polis açıklamasına göre, orduda görevli olan baba, olayın yaşandığı gün şehir dışında görevdeydi. Genç, annesini arayan babasına annesinin eve gelen elektrikçi tarafından öldürüldüğünü söyledi. Bunun üzerine babanın yakınlarına haber verdiği ve olay yerine polis çağırdıkları öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, komşuların ve gencin ifadesini aldıktan sonra cinayeti ortaya çıkardı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Polis merkezinde ifadesi alınan genç, suçunu itiraf ettikten sonra çocuk cezaevine gönderildi. Gencin kız kardeşinin ise büyükannesi ve büyükbabasının yanına gönderildiği belirtildi.

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Akılalmaz olay! Oyun oynamasına izin vermeyen annesini öldürdü; cesedi 3 gün boyunca...
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