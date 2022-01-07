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Haberler Dünya Haberleri Akılalmaz yöntem! 84 yaşındaki adam tam 11 kez korona aşısı oldu
Giriş Tarihi: 7.1.2022 11:48 Son Güncelleme: 7.1.2022 12:49

Akılalmaz yöntem! 84 yaşındaki adam tam 11 kez korona aşısı oldu

Akılalmaz yöntem! 84 yaşındaki adam tam 11 kez korona aşısı oldu

Hindistan'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. 84 yaşındaki bir adam farklı kimlikler ve telefon numaraları ile tam 11 kez korona aşısı yaptırdı. 12'ncide yakalanan adam aşı sayesinde kendini çok zinde hissettiğini iddia etti.

84 yaşındaki Brahmadeo Mandal, akrabalarının telefon numaralarını ve kimliklerini alarak farklı farklı aşı merkezlerinde tam 11 kez korona aşısı yaptırdı.
Ancak 12. dozu olmaya giden adam, sonunda yakayı ele verdi. Aşıdan en iyi şekilde yararlanmak istediğini dile getiren Mandal, her uygulamadan sonra kendisini çok daha iyi hissettiğini söyledi.

"ÇOK DAHA DİNÇ HİSSEDİYORUM"

Hükümetin harika bir iş çıakrdığını belirten yaşlı adam, "Ben aşının faydasını çok gördüm. Bu nedenle tekrar tekrar almak istiyorum" dedi. Mandal, aşı sayesinde kronik sırt ağrılarının geçtiğini ve kendisini çok daha dinç hiseettiğini iddia etti.

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Akılalmaz yöntem! 84 yaşındaki adam tam 11 kez korona aşısı oldu
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