Akılalmaz yöntem! 84 yaşındaki adam tam 11 kez korona aşısı oldu

84 yaşındaki Brahmadeo Mandal, akrabalarının telefon numaralarını ve kimliklerini alarak farklı farklı aşı merkezlerinde tam 11 kez korona aşısı yaptırdı.
Ancak 12. dozu olmaya giden adam, sonunda yakayı ele verdi. Aşıdan en iyi şekilde yararlanmak istediğini dile getiren Mandal, her uygulamadan sonra kendisini çok daha iyi hissettiğini söyledi.
"ÇOK DAHA DİNÇ HİSSEDİYORUM"
Hükümetin harika bir iş çıakrdığını belirten yaşlı adam, "Ben aşının faydasını çok gördüm. Bu nedenle tekrar tekrar almak istiyorum" dedi. Mandal, aşı sayesinde kronik sırt ağrılarının geçtiğini ve kendisini çok daha dinç hiseettiğini iddia etti.