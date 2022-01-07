Akılalmaz yöntem! 84 yaşındaki adam tam 11 kez korona aşısı oldu

"ÇOK DAHA DİNÇ HİSSEDİYORUM"

Hükümetin harika bir iş çıakrdığını belirten yaşlı adam, "Ben aşının faydasını çok gördüm. Bu nedenle tekrar tekrar almak istiyorum" dedi. Mandal, aşı sayesinde kronik sırt ağrılarının geçtiğini ve kendisini çok daha dinç hiseettiğini iddia etti.