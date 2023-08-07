Akıllanmayan İsveç’e Türkiye’den sert tepki

NATO üyeliği için Türkiye'nin desteğini bekleyen İsveç bir kez daha alçak saldırılara ev sahipliği yaptı. Başkent Stockholm'de terör örgütü PKK/YPG destekçileri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan provokasyon gerçekleştirdi. Terör örgütü PKK/YPG yandaşları, katıldıkları LGBT festivalinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözde maketinin üzerine LGBT sembolleri takarak provokasyon yaptı.AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsveç makamlarının taahhütlerini yerine getirmesi gerektiğini vurgulayarak "Gerçek bir hukuk devletinde terör eylemlerine ve teröre destek veren faaliyetlere yer yoktur. Hukuk devleti olduğunu söyleyen bir devlet, teröre teslim olamaz. İsveç makamlarının Türkiye ve İslam düşmanı çevrelere karşı vurdumduymaz tavrı, aşırılıkçı çevrelere cesaret vermektedir. İsveç'ten terörle mücadeleye yönelik çifte standarttan uzak, tüm nefret suçlarına karşı etkili ve tutarlı bir politika bekliyoruz" dedi.Avrupa Birliği (AB) resmi kaynakları, İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu. AB üst düzey yetkilisi, "Türkiye'nin vize serbestisi meselesi sonbaharda görüşülecek. Bu tartışmanın sonucunu önceden tahmin edemeyiz. Türkiye, birçok ortak çıkar alanında aday ülke ve kilit ortak olmaya devam etmektedir" dedi.