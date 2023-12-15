Akıllara durgunluk veren olay! Belediye Meclisi’ne el bombası attı, 6’sı ağır 26 kişi yaralandı

Ukrayna'nın Transkarpatya bölgesindeki Keretskovsky Belediye Meclisi'nde inanılması güç bir olay yaşandı. Keretskovsky ile ilgili belediye meclis üyelerinin arasında anlaşmazlık çıktı. Çıkan anlaşmazlık sonrası bir meclis üyesi sinirlerine hakim olamadı.