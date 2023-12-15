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Haberler Dünya Haberleri Akıllara durgunluk veren olay! Belediye Meclisi'ne el bombası attı, 6'sı ağır 26 kişi yaralandı
Giriş Tarihi: 15.12.2023 14:25 Son Güncelleme: 15.12.2023 14:37

Akıllara durgunluk veren olay! Belediye Meclisi'ne el bombası attı, 6'sı ağır 26 kişi yaralandı

Olay Ukrayna'da yaşandı. Belediye meclisinde yaşanan anlaşmazlık sonrası sinirlerine hakim olamayan meclis üyesi içinde çok sayıda kişinin olduğu belediyeye ait odanın içerisine el bombasıyla saldırı düzenledi. Korkunç olayda 6'sı ağır, 26 kişi yaralanırken, saldırı anı kameralara anbean yansıdı.

Akıllara durgunluk veren olay! Belediye Meclisi’ne el bombası attı, 6’sı ağır 26 kişi yaralandı

Ukrayna'nın Transkarpatya bölgesindeki Keretskovsky Belediye Meclisi'nde inanılması güç bir olay yaşandı. Keretskovsky ile ilgili belediye meclis üyelerinin arasında anlaşmazlık çıktı. Çıkan anlaşmazlık sonrası bir meclis üyesi sinirlerine hakim olamadı.

Tartışmaların yaşandığı odayı önce terk eden kişi bir süre sonra ceplerine yerleştirdiği el bombalarıyla geri döndü.

Bir süre tartışma anlarını izleyen meclis üyesi daha sonra ceplerine yerleştirdiği 3 adet el bombasını odanın ortasına attı.

Akıllara durgunluk veren olay! Belediye Meclisi'ne el bombası attı, 6'sı ağır 26 kişi yaralandı | Video

Bombalar nedeniyle bombayı atan kişi dahil 6'sı ağır 26 kişi yaralandı. Korkunç olay kameralara anbean yansıdı.

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Akıllara durgunluk veren olay! Belediye Meclisi'ne el bombası attı, 6'sı ağır 26 kişi yaralandı
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