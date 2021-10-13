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Giriş Tarihi: 13.10.2021 01:03 Son Güncelleme: 13.10.2021 01:11

Akıllı telefon satın alan Ultra-Ortodoks Yahudi darp edildi

İHA
Akıllı telefon satın alan Ultra-Ortodoks Yahudi darp edildi

İşgal altındaki Kudüs'te bir mağazadan akıllı telefon satın alan Ultra-Ortodoks Yahudi genç, aralarında hahamın bulunduğu bir grup tarafından darp edildi

İşgal altındaki Kudüs'te bir mağazadan akıllı telefon satın alan Ultra-Ortodoks (Haredi) Yahudi genç, bir grup Haredi tarafından darp edildi.

Akıllı telefon satın alan Ultra-Ortodoks Yahudi darp edildi | Video

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, Haredi bir gencin mağazadan bir telefon satın aldığı sırada aralarında hahamın bulunduğu bir grup Haredi tarafından darp edildiği görülüyor.

Öte yandan Haredi mezhebi, takipçilerinin telefon, televizyon ve bilgisayar gibi modern teknolojileri edinmelerini yasaklıyor.

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Akıllı telefon satın alan Ultra-Ortodoks Yahudi darp edildi
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