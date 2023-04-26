Akkuyu törenine video konferansla katılacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, bugün Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) "nükleer tesis" statüsüne kavuşmasına yönelik törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte online katılacağı bildirildi. Kremlin'den yapılan yazılı açıklamada, Vladimir Putin'in, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nea ilk nükleer yakıtın teslimi kapsamında düzenlenecek törene video konferansla katılacağı ifade edildi. Açıklamada, proje kapsamında toplam 4 bin 800 megavat kurulu güce sahip 4 ünitenin devreye alınacağı belirtildi.