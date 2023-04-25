Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Aksa’da Kuran okuyan Türk vatandaşına çirkin saldırı
Giriş Tarihi: 26.4.2023

Aksa’da Kuran okuyan Türk vatandaşına çirkin saldırı

Aksa’da Kuran okuyan Türk vatandaşına çirkin saldırı
İsraıl polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'da bulunan Türk vatandaşı Özgecan Mutlu'yu (24) gözaltına aldı. Fanatik Yahudi yerleşimciler, İsrail polisi koruması altında sabah saatlerinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Arkadaşlarının aktardığına göre Mutlu, baskın sırasında Aksa içinde Kuran-ı Kerim okuyordu. İsrail polisi, Mutlu'yu uzaklaştırmak için çantasını aldı. Polis ayrıca Mutlu'yu dışarı çıkarmaya çalıştı. Bir süre çantasının peşinden giden Mutlu, geri dönmek isteyince gözaltına alınarak Aksa dışına çıkarıldı. Türkiye Kudüs Başkonsolosluğu, Mutlu'nun serbest kaldığını ve personel tarafından teslim alındığını bildirdi. Mutlu hakkında bir hafta Mescid-i Aksa'ya giriş yasağı getirildi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Aksa’da Kuran okuyan Türk vatandaşına çirkin saldırı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA