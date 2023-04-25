Aksa’da Kuran okuyan Türk vatandaşına çirkin saldırı

İsraıl polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'da bulunan Türk vatandaşı Özgecan Mutlu'yu (24) gözaltına aldı. Fanatik Yahudi yerleşimciler, İsrail polisi koruması altında sabah saatlerinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Arkadaşlarının aktardığına göre Mutlu, baskın sırasında Aksa içinde Kuran-ı Kerim okuyordu. İsrail polisi, Mutlu'yu uzaklaştırmak için çantasını aldı. Polis ayrıca Mutlu'yu dışarı çıkarmaya çalıştı. Bir süre çantasının peşinden giden Mutlu, geri dönmek isteyince gözaltına alınarak Aksa dışına çıkarıldı. Türkiye Kudüs Başkonsolosluğu, Mutlu'nun serbest kaldığını ve personel tarafından teslim alındığını bildirdi. Mutlu hakkında bir hafta Mescid-i Aksa'ya giriş yasağı getirildi.